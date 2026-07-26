Il Venezia cerca un centrale. Aperte le trattative con la Fiorentina per Moreno

Come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo arancioneroverde Filippo Antonelli ha aperto una vera e propria trattativa con la Fiorentina per il centrale argentino classe 2003. Moreno è di rientro dal prestito in Spagna al Levante, dove nell'ultima stagione ha collezionato 28 presenze in La Liga per un totale di oltre 2250 minuti disputati.