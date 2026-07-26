Il Venezia fa sul serio per Matias Moreno. Il club lagunare si trova nella necessità impellente di rinforzare la propria retroguardia dopo la cessione del capitano Svoboda al Brighton e il lungo infortunio occorso a Marin Sverko.
Gazzetta dello Sport
Il Venezia cerca un centrale. Aperte le trattative con la Fiorentina per Moreno
Come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo arancioneroverde Filippo Antonelli ha aperto una vera e propria trattativa con la Fiorentina per il centrale argentino classe 2003. Moreno è di rientro dal prestito in Spagna al Levante, dove nell'ultima stagione ha collezionato 28 presenze in La Liga per un totale di oltre 2250 minuti disputati.
Identikit e situazione contrattuale—
Arrivato a Firenze nell'estate del 2024 dal Belgrano, Moreno vanta una solida esperienza nella difesa a tre, modulo adottato negli ultimi anni dal tecnico Stroppa, nonostante nell'esperienza spagnola sia stato impiegato prevalentemente in una linea a quattro. Difensore di piede destro, il calciatore ha un contratto lungo con la società di via Pian di Ripoli, con scadenza fissata al 30 giugno 2029 (accordo che prevede anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita a favore del Belgrano). Le parti sono in contatto per capire i margini e le modalità dell'operazione.
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