Moreno si allontana dal Wreham. Di Marzio: “Trattativa in corso con il Venezia”

La Fiorentina e il Venezia stanno trattando per il difensore Matias Moreno

Matias Moreno non è stato convocato per la tournée inglese. Il difensore è sul mercato e la Fiorentina sta trattando una sua cessione. Sembrava tutto fatto con il Wrexham per una trattativa sulla base di 8,5 milioni più un 50% sulla futura rivendita. Ma il giocatore non ha ancora dato il via libera per sbloccare l'operazione.