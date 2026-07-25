Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Moreno si allontana dal Wreham. Di Marzio: “Trattativa in corso con il Venezia”

calciomercato

Moreno si allontana dal Wreham. Di Marzio: “Trattativa in corso con il Venezia”

Moreno si allontana dal Wreham. Di Marzio: “Trattativa in corso con il Venezia” - immagine 1
La Fiorentina e il Venezia stanno trattando per il difensore Matias Moreno
Redazione VN

Matias Moreno non è stato convocato per la tournée inglese. Il difensore è sul mercato e la Fiorentina sta trattando una sua cessione. Sembrava tutto fatto con il Wrexham per una trattativa sulla base di 8,5 milioni più un 50% sulla futura rivendita. Ma il giocatore non ha ancora dato il via libera per sbloccare l'operazione.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, anche il Venezia ha messo gli occhi su Moreno. I due club stanno trattando per chiudere il prima possibile.

Leggi anche
Dal Brasile: “Nessun ritorno in patria per Dodò. Due club di A in pole”
Moretto: “Diomandé vicinissimo al Real Madrid”. Mastantuono libero di andare?

© RIPRODUZIONE RISERVATA