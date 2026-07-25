Matias Moreno non è stato convocato per la tournée inglese. Il difensore è sul mercato e la Fiorentina sta trattando una sua cessione. Sembrava tutto fatto con il Wrexham per una trattativa sulla base di 8,5 milioni più un 50% sulla futura rivendita. Ma il giocatore non ha ancora dato il via libera per sbloccare l'operazione.
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Moreno si allontana dal Wreham. Di Marzio: “Trattativa in corso con il Venezia”
La Fiorentina e il Venezia stanno trattando per il difensore Matias Moreno
Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, anche il Venezia ha messo gli occhi su Moreno. I due club stanno trattando per chiudere il prima possibile.
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