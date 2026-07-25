Dal Brasile: “Nessun ritorno in patria per Dodò. Due club di A in pole”

Secondo la stampa brasiliana, il futuro di Dodô sarà ancora in Italia: la Roma fa sul serio, il Napoli osserva

Redazione VN 25 luglio 2026 (modifica il 25 luglio 2026 | 14:42)

Il futuro di Dodò continua a far parlare, non soltanto in Italia ma anche oltreoceano. Il nome del terzino destro della Fiorentina è stato accostato nelle scorse settimane ad un possibile ritorno in patria, con il Palmeiras particolarmente interessato a riportarlo nel campionato brasiliano. Tuttavia, le ultime notizie provenienti dal Brasile tracciano uno scenario ben diverso.

Niente Brasile: resta in Serie A — Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Bolavip (che riprende le informazioni del giornalista Felipe Silva di ESPN), la possibilità che Dodò indossi la maglia del Palmeiras in questa sessione di mercato è praticamente tramontata. Il Verdão ha deciso di non affondare il colpo per via delle cifre e della concorrenza, virando su profili più in linea con i propri parametri finanziari.

Lo scenario più probabile per il classe '98 è infatti la permanenza nel calcio italiano, dove le sue prestazioni con la maglia viola non sono affatto passate inosservate.

Roma in pressing, il Napoli osserva — A guidare la corsa al terzino viola ci sarebbe la Roma, che avrebbe intensificato i contatti e al momento viene considerata la principale candidata in caso di addio a Firenze. I giallorossi cercano rinforzi d'esperienza e spinta per la corsia di destra e vedono nel brasiliano il profilo ideale.

Non c'è però solo il club capitolino: anche il Napoli starebbe monitorando con grande attenzione la situazione, mantenendo il nome di Dodò nella lista dei profili valutati per rinforzare la rosa.

L'obiettivo Seleção e i Mondiali 2030 — A 27 anni, Dodô sta vivendo un momento di forte apprezzamento internazionale. Oltre alle sirene di mercato di Roma e Napoli, le sue prestazioni con la Fiorentina hanno attirato le attenzioni dello staff tecnico della Nazionale brasiliana. Il terzino viola è finito sotto i radar della Seleção in vista del ciclo che porterà ai Mondiali del 2030, e la prospettiva di continuare a giocare ad alti livelli nel campionato italiano rappresenta per lui la vetrina migliore per conquistare una chiamata in verdeoro.