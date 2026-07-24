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Barak-Apoel, salta il trasferimento: il comunicato del club cipriota

Barak-Apoel, salta il trasferimento: il comunicato del club cipriota - immagine 1
Fumata nera a sorpresa
Redazione VN

Salta il trasferimento di Antonin Barak all'APOEL FC. Il comunicato della società cipriota:

APOEL FC comunica che non procederà con la stipula di un accordo definitivo con il calciatore Antonin Barak. Nonostante l'accordo di principio raggiunto tra le due parti, a seguito di colloqui, si è deciso di comune accordo che non raggiungere un accordo definitivo sia la soluzione più vantaggiosa per entrambe le parti. Pertanto, la procedura per il completamento del trasferimento non avrà inizio. Ringraziamo Antonin Barak per la professionalità e la collaborazione dimostrate durante i nostri contatti e gli auguriamo ogni successo e un buon proseguimento nella sua carriera professionale e personale.

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