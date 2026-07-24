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Balbo verso la cessione a titolo definitivo. Di Marzio: “Le cifre dell’operazione”

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Luis Balbo pronto a salutare la Fiorentina a titolo definitivo: le cifre dell'operazione del suo passaggio in Austria
Redazione VN

La mancata presenza nella lista dei convocati di Fabio Grosso un segnale chiaro: Luis Balbo è pronto a salutare la Fiorentina. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il terzino venezuelano è in uscita verso lo Sturm Graz, società austriaca.

Cifre dell'operazione

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Per lui si tratta di una cessione a titolo definitivo, per un'operazione da un milione e mezzo più il 50% sulla futura rivendita.

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