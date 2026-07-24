La mancata presenza nella lista dei convocati di Fabio Grosso un segnale chiaro: Luis Balbo è pronto a salutare la Fiorentina. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il terzino venezuelano è in uscita verso lo Sturm Graz, società austriaca.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Balbo verso la cessione a titolo definitivo. Di Marzio: “Le cifre dell’operazione”
calciomercato
Balbo verso la cessione a titolo definitivo. Di Marzio: “Le cifre dell’operazione”
Luis Balbo pronto a salutare la Fiorentina a titolo definitivo: le cifre dell'operazione del suo passaggio in Austria
Cifre dell'operazione—
Per lui si tratta di una cessione a titolo definitivo, per un'operazione da un milione e mezzo più il 50% sulla futura rivendita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA