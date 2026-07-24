Il Napoli, come sempre, è in attesa delle uscite prima di dare sfogo al suo mercato in entrata, ma intanto sono diversi i giocatori messi sul taccuino. Come scrive Alfredo Pedullà, sono tre i nomi che piacciono per rinforzare la fascia destra e tutti vestono, o hanno vestito, la maglia della Fiorentina. Infatti, oltre a Favasuli (per il quale non sono state sciolte le riserve) e Dodò, alla squadra allenata da Massimiliano Allegri piace anche Niccolò Fortini (in scadenza nel 2027 con i viola e nel mirino anche di altri due club di Serie A).
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Pedullà: “Napoli su Dodò e un altro viola, oltre a Favasuli”. La situazione
Il Napoli tiene sullo sfondo Dodò, in scadenza con la Fiorentina: altri due i nomi sondati per la fascia destra
Situazione Dodò—
Tornando invece a Dodò, il calciatore resta sullo sfondo per la società partenopea, intenzionata a fare il passo solo dopo essersi liberata di alcuni calciatori in rosa. Per il brasiliano, però, in scadenza anche lui nel 2027 con la Fiorentina, non mancano le proposte, soprattutto dall'estero.
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