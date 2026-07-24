Pedullà: “Napoli su Dodò e un altro viola, oltre a Favasuli”. La situazione

Il Napoli, come sempre, è in attesa delle uscite prima di dare sfogo al suo mercato in entrata, ma intanto sono diversi i giocatori messi sul taccuino. Come scrive Alfredo Pedullà, sono tre i nomi che piacciono per rinforzare la fascia destra e tutti vestono, o hanno vestito, la maglia della Fiorentina. Infatti, oltre a Favasuli (per il quale non sono state sciolte le riserve) e Dodò, alla squadra allenata da Massimiliano Allegri piace anche Niccolò Fortini (in scadenza nel 2027 con i viola e nel mirino anche di altri due club di Serie A).