La Fiorentina cerca sempre un terzino destro da affiancare a Alex Jimenez e nelle ultime ore il club viola sta accelerando per Joao Mario. La Juventus apre al prestito dell'esterno, arrivato un anno fa dal Porto e reduce da una seconda parte di stagione a Bologna. I buoni rapporti tra viola e bianconeri possono facilitare la chiusura dell'affare per il portoghese classe 2000.
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VN – La Fiorentina accelera per Joao Mario. E Fortini resta in uscita
Joao Mario resta un obiettivo viola per la fascia destra. Due club di Serie A vigili su Fortini
In uscita occhio invece alla situazione legata a Nicolò Fortini: nella giornata di oggi Torino e Parma hanno incontrato la Fiorentina in Lega a Milano e il prodotto del vivaio viola resta uno dei nomi caldi in uscita, anche per via della situazione contrattuale bloccata da quasi un anno.
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