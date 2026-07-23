In attesa di capire quale sarà il futuro di Dodò, la Fiorentina cerca sempre un terzino destro da affiancare a Alex Jimenez. E in queste ore - riporta Sky Sport, il club viola ha riallacciato i contatti per Joao Mario. La Juventus ha aperto al prestito dell'esterno, acquistato un anno fa dal Porto e reduce da una seconda parte di stagione a Bologna.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Sky: nuovi contatti per Joao Mario, la Juve apre al prestito dell’esterno
calciomercato
Sky: nuovi contatti per Joao Mario, la Juve apre al prestito dell’esterno
La Fiorentina cerca un esterno: può ripartire la caccia a Joao Mario della Juventus
La Fiorentina proverà ad accelerare per regalare a Grosso un altro laterale basso, in grado di "svincolare" all'occorrenza Jimenez più avanti. E i buoni rapporti tra viola e bianconeri possono in qualche modo facilitare la chiusura dell'affare per il portoghese classe 2000.
© RIPRODUZIONE RISERVATA