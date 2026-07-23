Sky: nuovi contatti per Joao Mario, la Juve apre al prestito dell’esterno

In attesa di capire quale sarà il futuro di Dodò, la Fiorentina cerca sempre un terzino destro da affiancare a Alex Jimenez. E in queste ore - riporta Sky Sport, il club viola ha riallacciato i contatti per Joao Mario. La Juventus ha aperto al prestito dell'esterno, acquistato un anno fa dal Porto e reduce da una seconda parte di stagione a Bologna.