Garnacho non vestirà viola. Ufficiale il suo approdo all’Aston Villa: il comunicato

Era stato un sogno per la Fiorentina di Fabio Grosso, ma adesso Paratici è costretto a virare su altro. Alejandro Garnacho è ufficialmente un nuovo giocatore dell' Aston Villa . A comunicarlo è stato il club inglese attraverso un comunicato ufficiale:

Mercoledì Alejandro Garnacho è diventato il terzo acquisto estivo dell'Aston Villa. Il nazionale argentino ha firmato un contratto di prestito annuale con il Chelsea. Garnacho indosserà la maglia numero 17 all'Aston Villa, lo stesso numero che portava ai tempi del Manchester United. Ha indossato questo numero anche quando ha giocato con la nazionale argentina, collezionando otto presenze. Acquista subito la nostra nuovissima maglia da casa 2026/27 e aggiungi il logo "Garnacho 17" alla tua collezione.