Garnacho, niente Italia. Romano: “Vicinissimo a restare in Premier League”

Il futuro di Alejandro Garnacho è sempre più quello di restare in Premier League: Fiorentina, Roma e Napoli superate

Alejandro Garnacho negli ultimi giorni era stato accostato anche alla Fiorentina, ma il suo futuro vede sempre più la permanenza in Premier League. Infatti, secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, sul calciatore sarebbe piombato l'Aston Villa, che ha superato tutte le pretendenti con un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni (decisamente semplici). Superata, dunque, la concorrenza in particolar modo della Roma, che fino ad ora non ha deciso di affondare il colpo.