Non solo l'attacco. Nel frattempo la Fiorentina resta interessata a Joao Mario della Juventus. Non è stata formulata un'offerta concreta perché prima bisognerà liberare la fascia.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Joao Mario-Fiorentina? Piace, ma prima Paratici deve cedere”
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CorSport: “Joao Mario-Fiorentina? Piace, ma prima Paratici deve cedere”
Non solo l'attacco. Nel frattempo la Fiorentina resta interessata a Joao Mario della Juventus. Non è stata formulata un'offerta
Fortini può tornare utile in tal senso, visto che il Torino spinge per portarlo a casa. La richiesta è di circa 10 milioni. Capitolo Nicolas Valentini: la dirigenza viola ha un accordo col Gremio per il trasferimento a 3,5 milioni, tuttavia il difensore prende tempo in quanto preferirebbe rimanere in Europa.
La trattativa è bloccata. Infine Matias Moreno. C'è un'intesa col Wrexham per la cessione a 8,5 milioni più il 50% della rivendita in favore della Fiorentina, ma l'argentino nicchia. Su di lui anche Monza, Getafe ed Espanyol. Paratici spera di farlo uscire in settimana. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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