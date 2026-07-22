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Corriere dello Sport

CorSport: “Joao Mario-Fiorentina? Piace, ma prima Paratici deve cedere”

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Non solo l'attacco. Nel frattempo la Fiorentina resta interessata a Joao Mario della Juventus. Non è stata formulata un'offerta
Redazione VN

Non solo l'attacco. Nel frattempo la Fiorentina resta interessata a Joao Mario della Juventus. Non è stata formulata un'offerta concreta perché prima bisognerà liberare la fascia.

Fortini può tornare utile in tal senso, visto che il Torino spinge per portarlo a casa. La richiesta è di circa 10 milioni. Capitolo Nicolas Valentini: la dirigenza viola ha un accordo col Gremio per il trasferimento a 3,5 milioni, tuttavia il difensore prende tempo in quanto preferirebbe rimanere in Europa.

La trattativa è bloccata. Infine Matias Moreno. C'è un'intesa col Wrexham per la cessione a 8,5 milioni più il 50% della rivendita in favore della Fiorentina, ma l'argentino nicchia. Su di lui anche Monza, Getafe ed Espanyol. Paratici spera di farlo uscire in settimana. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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