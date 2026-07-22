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Gazzetta: “Comuzzo-Lazio, ecco da cosa dipende la cessione del centrale”

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Il possibile arrivo di Pietro Comuzzo alla Lazio resta strettamente legato al futuro di Alessio Romagnoli
Redazione VN

Il possibile arrivo di Pietro Comuzzo alla Lazio resta strettamente legato al futuro di Alessio Romagnoli. La trattativa per il difensore della Fiorentina è infatti in stand-by, perché il club biancoceleste deve prima risolvere la situazione del proprio centrale.

Qualora l'addio di Romagnoli dovesse definitivamente saltare, la Lazio difficilmente potrebbe affondare il colpo per un sostituto. In questo scenario, anche l'operazione Comuzzo resterebbe congelata.

Comuzzo rappresenta una delle principali alternative a Dominguez, considerato però un obiettivo più complicato da raggiungere. Al momento, però, ogni decisione è rinviata in attesa di capire l'evoluzione del caso Romagnoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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