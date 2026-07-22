Orlando: “Kean deve rimanere! Ma se parte allora va preso Dovbyk”

Non ha dubbi Massimo Orlando su quello che dovrà essere il centravanti della Fiorentina nella prossima stagione

Redazione VN 22 luglio 2026 (modifica il 22 luglio 2026 | 08:42)

Non ha dubbi Massimo Orlando su quello che dovrà essere il centravanti della Fiorentina nella prossima stagione. Ecco le sue parole alla Nazione:

«Moise Kean. E chi sennò? Io spero che resti perché lo ritengo un giocatore forte, un centravanti che difficilmente si trova a giro. Sono certo che con il gioco di Fabio Grosso, che prevede la coesistenza della punta con due esterni, lui si esalterebbe e tornerebbe quello visto due anni fa. Per questo farei fatica a separarmi da lui. Certo, capirei se la società decidesse di venderlo per "rientrare" delle spese fatte, ma da un punto di vista tecnico è un giocatore quasi unico».

Chiaro che, oltre a un adattamento di tipo tattico, per il classe 2000 conterà anche la testa e la voglia di riscattarsi dopo un'annata no.

«Se Kean decide di restare con la mentalità giusta è un giocatore che ha pochi rivali in Serie A nel suo ruolo. Io penso che il ragazzo abbia dentro di sé una gran voglia di riscatto dopo l'annata conclusa».

E se mai Kean dovesse partire, chi vedrebbe bene Orlando al suo posto?

«Dovbyk della Roma è un ottimo giocatore: la versione vista con i giallorossi non è quella reale perché lì è andato sotto pressione e ne ha pagato le conseguenze. A Firenze potrebbe tornare il giocatore ammirato al Girona».