Fabio Grosso sta impostando la sua Fiorentina su un principio chiaro: oltre alla tecnica e alla condizione fisica, è fondamentale che i giocatori sappiano ragionare in campo. Emblematica la frase pronunciata durante gli allenamenti: «Con i piedi si fanno tante belle cose, con la testa si vincono le partite», un concetto che richiama l'importanza dell'autonomia decisionale dei calciatori.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio spiega: “Così Fabio Grosso sta cambiando la Fiorentina”
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CorFio spiega: “Così Fabio Grosso sta cambiando la Fiorentina”
Fabio Grosso sta impostando la sua Fiorentina su un principio chiaro: oltre alla tecnica e alla condizione fisica
Dal punto di vista tattico, nelle prime sedute si è già vista una squadra orientata alla verticalità. Grosso chiede una manovra rapida verso la porta avversaria, senza un possesso palla lento e prolungato, e dedica particolare attenzione a Nicolò Fagioli, invitandolo a giocare spesso di prima per innescare velocemente gli attaccanti.
Tra gli altri principi di gioco spiccano la riaggressione immediata dopo la perdita del possesso e una fase difensiva improntata all'equilibrio. Pur mantenendo una squadra aggressiva, Grosso non intende schierare la difesa stabilmente sulla linea di centrocampo, privilegiando una lettura più attenta delle diverse situazioni di gioco. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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