CorFio spiega: “Così Fabio Grosso sta cambiando la Fiorentina”

Fabio Grosso sta impostando la sua Fiorentina su un principio chiaro: oltre alla tecnica e alla condizione fisica

Fabio Grosso sta impostando la sua Fiorentina su un principio chiaro: oltre alla tecnica e alla condizione fisica, è fondamentale che i giocatori sappiano ragionare in campo. Emblematica la frase pronunciata durante gli allenamenti: «Con i piedi si fanno tante belle cose, con la testa si vincono le partite», un concetto che richiama l'importanza dell'autonomia decisionale dei calciatori.