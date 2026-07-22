Il futuro di Moise Kean torna al centro delle riflessioni di mercato della Fiorentina. Pur trovandosi bene a Firenze e avendo instaurato un buon rapporto con Fabio Grosso, l'attaccante non viene considerato un elemento incedibile dalla dirigenza viola, che continua a valutare la possibilità di inserire un centravanti con caratteristiche diverse, più coinvolto nella manovra e nel gioco con i compagni.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Kean non è intoccabile. Paratici cerca un attaccante diverso”
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Nazione: “Kean non è intoccabile. Paratici cerca un attaccante diverso”
Il futuro di Moise Kean torna al centro delle riflessioni di mercato della Fiorentina. Pur trovandosi bene a Firenze
Sul giocatore si è mosso con decisione il Como di Cesc Fabregas, che ha già manifestato il proprio interesse all'entourage dell'attaccante senza ricevere una chiusura. Un segnale interpretato anche alla luce di alcuni indizi emersi sui social, poi rapidamente rimossi.
La Fiorentina non è ancora stata coinvolta direttamente nella trattativa, ma potrebbe prendere in considerazione una cessione davanti a un'offerta superiore ai 40 milioni di euro. Oltre all'aspetto tecnico, pesa anche l'ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione. Al momento il Como è l'unico club ad aver mostrato un interesse concreto, mentre non trovano conferme le indiscrezioni sul Fenerbahçe. Lo scrive la Nazione.
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