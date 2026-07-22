Nazione: “Kean non è intoccabile. Paratici cerca un attaccante diverso”

Il futuro di Moise Kean torna al centro delle riflessioni di mercato della Fiorentina. Pur trovandosi bene a Firenze e avendo instaurato un buon rapporto con Fabio Grosso, l'attaccante non viene considerato un elemento incedibile dalla dirigenza viola, che continua a valutare la possibilità di inserire un centravanti con caratteristiche diverse, più coinvolto nella manovra e nel gioco con i compagni.