La Fiorentina sta monitorando diversi esterni. Resta sempre d’attualità il nome di Cristian Volpato, che farebbe carte false pur di giocare a Firenze. Il classe 2003 piace tanto a Fabio Grosso, ma il Sassuolo chiede una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Non poco. Il suo contratto coi neroverdi scadrà nel 2028.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Volpato farebbe carte false per la Fiorentina”. Tutti i nomi
Corriere dello Sport
CorSport: “Volpato farebbe carte false per la Fiorentina”. Tutti i nomi
Resta sempre d’attualità il nome di Cristian Volpato, che farebbe carte false pur di giocare a Firenze
Da non perdere di vista Johan Bakayoko, che l’allenatore del Lipsia ha deciso di valutare attentamente durante la preparazione estiva. Nel caso in cui scegliesse di metterlo definitivamente sul mercato i tedeschi chiederebbero almeno 20 milioni.
E poi c’è il sogno Noa Lang, ammesso e non concesso che il Napoli decida di farlo ufficialmente partire in accordo col tecnico Massimiliano Allegri. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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