La Fiorentina continua a monitorare il mercato degli attaccanti per non farsi trovare impreparata in caso di partenza di Moise Kean. Tra i profili seguiti da Fabio Paratici figurano Artem Dovbyk della Roma, Mateo Pellegrino del Parma, Andrea Pinamonti del Sassuolo e Lorenzo Lucca del Napoli.
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VIOLA NEWS news viola stampa Se parte Kean? Nazione: “Da Dovbyk a Pellegrino. Torna di moda Lucca”
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Se parte Kean? Nazione: “Da Dovbyk a Pellegrino. Torna di moda Lucca”
Tra i profili seguiti da Fabio Paratici figurano Artem Dovbyk della Roma, Mateo Pellegrino del Parma, Andrea Pinamonti
Prima di ogni eventuale mossa, però, sarà lo stesso Kean a dover chiarire le proprie intenzioni sul futuro. La sua decisione sarà determinante per le strategie del club viola.
Tra i possibili scenari c'è anche l'interesse del Como, che potrebbe fare leva sul progetto tecnico di Cesc Fabregas e sulla possibilità di disputare la Champions League per convincere l'attaccante a lasciare Firenze. Lo scrive la Nazione.
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