Intreccio Alajbegovic: il Chelsea piomba sul bosniaco. Fiorentina alla finestra?

Frenata Atalanta e blitz del Chelsea per Kerim Alajbegovic: offerta da oltre 30 milioni al Leverkusen. La situazione

Redazione VN 23 luglio 2026 (modifica il 23 luglio 2026 | 13:37)

Il nome di Kerim Alajbegovic continua a infiammare le cronache di mercato europee. L’esterno e trequartista bosniaco classe 2007, autentico gioiellino del Bayer Leverkusen e giustiziere dell'Italia nella mancata qualificazione ai recenti Mondiali, è diventato l'oggetto del desiderio di diversi club di primissimo piano.

Frenata Atalanta e blitz del Chelsea — Dopo un lungo corteggiamento, l'Atalanta sembrava a un passo dal chiudere l'operazione, ma la trattativa si è arenata di fronte al muro alzato dalle aspirazioni economiche della società tedesca. Il primo tentativo nerazzurro non è andato a buon fine e lo stallo ha spalancato le porte all'inserimento delle grandi potenze estere.

Dall'Inghilterra, secondo quanto rilanciato dal Telegraph, è arrivato il blitz deciso del Chelsea: i Blues hanno già incontrato gli agenti del ragazzo e sarebbero pronti a un'offerta shock superiore ai 30 milioni di euro per metterlo subito a disposizione di Xabi Alonso. Cifre ben lontane dagli standard ipotizzati finora in Serie A.

E la Fiorentina? Lo scenario — In questo quadro di forte concorrenza s'inseriscono anche le indiscrezioni rilanciate dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha confermato i sondaggi da parte di diverse società italiane per capire i margini di manovra sul calciatore.

Tra queste non è escluso possa esserci proprio la Fiorentina, sempre vigile sui profili giovani di maggior prospettiva per la trequarti. Il pallino del gioco resta saldamente nelle mani del Bayer Leverkusen, pronto a scatenare un'asta: la sensazione è che per strappare Alajbegovic alla concorrenza serva ormai un'impresa economica fuori portata per molti.