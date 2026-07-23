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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Gazzetta: “Se parte Kean tre idee. Ora il momento delle uscite”

La Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Se parte Kean tre idee. Ora il momento delle uscite”

Gazzetta: “Se parte Kean tre idee. Ora il momento delle uscite” - immagine 1
La Fiorentina deve fare i conti con le cessioni: Kean e Piccoli potrebbero partire, c'è un tris di opzioni che piacciono ai viola.
Redazione VN

Dopo molti colpi in entrata, ora per la Fiorentina è tempo di cedere. E chissà che anche l'attacco non viva un restyling totale, coinvolgendo entrambe le punte a disposizione. Kean e Piccoli, almeno potenzialmente, sono entrambi in uscita e in caso di addio Paratici sta pensando alle mosse successive.

Tris di idee

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Secondo La Gazzetta dello Sport, piacciono Pinamonti del Sassuolo (che Grosso conosce bene), Pellegrino del Parma (su cui c'è anche la Juventus e ha una valutazione alta) e Dovbyk (in uscita dalla Roma). Tutto in divenire.

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