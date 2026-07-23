Dopo molti colpi in entrata, ora per la Fiorentina è tempo di cedere. E chissà che anche l'attacco non viva un restyling totale, coinvolgendo entrambe le punte a disposizione. Kean e Piccoli, almeno potenzialmente, sono entrambi in uscita e in caso di addio Paratici sta pensando alle mosse successive.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Gazzetta: “Se parte Kean tre idee. Ora il momento delle uscite”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Se parte Kean tre idee. Ora il momento delle uscite”
La Fiorentina deve fare i conti con le cessioni: Kean e Piccoli potrebbero partire, c'è un tris di opzioni che piacciono ai viola.
Tris di idee—
Secondo La Gazzetta dello Sport, piacciono Pinamonti del Sassuolo (che Grosso conosce bene), Pellegrino del Parma (su cui c'è anche la Juventus e ha una valutazione alta) e Dovbyk (in uscita dalla Roma). Tutto in divenire.
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