AS: Mastantuono, Fiorentina hai un vantaggio. L’amichevole in Austria l’occasione

C'è anche la Fiorentina nella corsa a Franco Mastantuono, il talento classe 2007 che non trova spazio al Real Madrid. Come scrive As.com, i viola starebbero sondando il terreno con i Blancos per il prestito del giocatore, visto che la dirigenza si sta concentrando sulla ricerca di esterni e trequartisti. Qualora l'interesse della Fiorentina si concretizzasse - scrive l'edizione online del quotidiano - il club avrebbe un netto vantaggio con il giocatore: essendo in possesso anche della cittadinanza italiana, Mastantuono non occuperebbe uno slot da extracomunitario, occupati in questa sessione da Viery e Oulai.