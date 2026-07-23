C'è anche la Fiorentina nella corsa a Franco Mastantuono, il talento classe 2007 che non trova spazio al Real Madrid. Come scrive As.com, i viola starebbero sondando il terreno con i Blancos per il prestito del giocatore, visto che la dirigenza si sta concentrando sulla ricerca di esterni e trequartisti. Qualora l'interesse della Fiorentina si concretizzasse - scrive l'edizione online del quotidiano - il club avrebbe un netto vantaggio con il giocatore: essendo in possesso anche della cittadinanza italiana, Mastantuono non occuperebbe uno slot da extracomunitario, occupati in questa sessione da Viery e Oulai.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato AS: Mastantuono, Fiorentina hai un vantaggio. L’amichevole in Austria l’occasione
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AS: Mastantuono, Fiorentina hai un vantaggio. L’amichevole in Austria l’occasione
Oltre al Fulham, la Fiorentina resta in corsa per Franco Mastantuono. E il club viola può sfruttare un vantaggio
Così come l'offerta del Fulham, anche quella della Fiorentina sarebbe un prestito annuale visto che il Real vuole mantenere il controllo sull'argentino dopo aver investito oltre 63 milioni la scorsa estate. Per ora, il fantasista continua ad allenarsi con José Mourinho, anche se la concorrenza per il posto da titolare sulla fascia destra dell'attacco suggerisce che il futuro dell'argentino sia lontano da Valdebebas almeno per la prossima stagione. In ogni caso, in occasione dell'amichevole a Klagenfurt il 1° agosto i due club parleranno (anche) di Mastantuono: questo spingerà l'ex River a giocare in Serie A il prossimo anno?
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