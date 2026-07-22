Sfuma il sogno di Paratici. Garnacho va all’Aston Villa per sostituire Rogers

Morgan Rogers completerà un trasferimento storico al Chelsea. Il trequartista paserà ai Blues per quasi 120 milioni di sterline. Percorso inverso per Alejandro Garnacho, l'ala argentina. Paratici stava seguendo l'ex United, un vero e proprio sogno. Alla fine però Chelsea ed Aston Villa si sono messe d'accordo, con Garnacho che quindi punterà a riscattarsi proprio al Villa Park. Secondo Fabrizio Romano, Garnacho passerà ai Villans con un prestito con diritto di riscatto, che potrà trasformarsi in obbligo a certe condizioni.