Calciomercato Serie A: Roma beffata per Summerville, big “incagliate”?

È in corso la sessione estiva di calciomercato 2026, le trattative più calde in Serie A

Redazione VN 21 luglio - 21:53

Intro — È in corso la sessione estiva di calciomercato 2026, preludio alla stagione 2026/27: dal 29 giugno al 1 settembre i club di Serie A possono operare in entrambe le direzioni, entrata e uscita, allo scopo di rinforzare i rispettivi organici in base ai dettami degli allenatori, vecchi o nuovi.

Se da una parte Violanews segue minuto per minuto le trattative della Fiorentina, vogliamo anche offrirvi una panoramica quotidiana delle notizie più importanti relative alle altre squadre del massimo campionato italiano: acquisti, cessioni, piste che si scaldano o che perdono quota, ecco le top news di mercato di oggi.

Roma, beffa araba — La Roma ci è rimasta male, Gasperini pure, ma Crysencio Summerville non sarà un calciatore giallorosso nonostante l'offerta di 47 milioni più 4 di bonus offerti al West Ham, oltre 4 al calciatore è arrivato il ciclone Al-Hilal a spazzare via la trattativa. Il club arabo ha messo sul piatto 80 milioni sbaragliando la concorrenza. Adesso il ds Tony D'Amico è alla ricerca di un altro esterno da regalare a Gasp: fari puntati su Antonio Nusa del Lipsia.

Bremer, cose turche — Sulle tracce di Bremer si è mosso negli ultimi giorni il Galatasaray. Dopo il primo rifiuto alla proposta turca, da Istanbul è arrivato un bel rilancio da 8 milioni netti offerti al difensore brasiliano. Il difensore non ha accettato, ma non ha chiuso la porta accreditando, di fatto, le speranze del Gala. Fino a questo momento la Juve ha creduto che difficilmente Bremer potesse accettare il trasferimento in Turchia ma il cambio di approccio del calciatore riapre le riflessioni relative al mercato. Se dovesse partire fari puntati su Tomori e Todibo.

Zaniolo, telenovela finita? — L'Udinese ha comunicato di aver sottoscritto un nuovo contratto con Nicolò Zaniolo. Dopo un lungo tira e molla, con il calciatore che non si era presentato in ritiro per questioni contrattuali, l'accordo è stato siglato e sarà valido fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva. "Il club e Nicolò sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni", si legge nella nota.

Inter, fari puntati su Londra — L'Inter è interessata a due difensori non considerati incedibili dal Tottenham: il terzino inglese Djed Spence reduce da un Mondiale sontuoso e il centrale argentino Cristian Romero, ex Atalanta. Entrambi costano tanto e il club inglese non intende svendere nonostante i 250 milioni già spesi sul mercato. Gli Spurs sono bottega cara, ma entrambi vorrebbero lasciare Londra per trasferirsi a Milano e la volontà dei giocatori è una buona base di partenza. Al resto ci penserà Oaktree, che stanzierà il budget anche in base alle cessioni.