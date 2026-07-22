Il futuro di Matias Moreno è ancora tutto da decidere in casa Fiorentina. Nonostante nei giorni scorsi sembrava essere imminente il suo passaggio al Wrexham (LE ULTIME), il trasferimento è ancora in stand-by. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, sul calciatore 22enne viola ci sarebbe l'interesse di diversi club, tra cui quello della Lazio, intenzionata a rifondare il reparto difensivo.
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Moretto: “Moreno-Wrexham, tutto fermo. Anche un club di Serie A su di lui”
Trasferimento all'estero in stand-by per Matias Moreno della Fiorentina: sul calciatore anche un club di Serie A
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