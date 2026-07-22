Moretto: “Moreno-Wrexham, tutto fermo. Anche un club di Serie A su di lui”

Il futuro di Matias Moreno è ancora tutto da decidere in casa Fiorentina. Nonostante nei giorni scorsi sembrava essere imminente il suo passaggio al Wrexham (LE ULTIME), il trasferimento è ancora in stand-by. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, sul calciatore 22enne viola ci sarebbe l'interesse di diversi club, tra cui quello della Lazio, intenzionata a rifondare il reparto difensivo.