Ufficiale – Bianco è un nuovo giocatore del Modena: il comunicato del club

Il centrocampista Alessandro Bianco è ufficialmente un nuovo giocatore del Modena. La Fiorentina ha ceduto il classe 2002 a titolo definitivo al club che quest'anno giocherà la Serie B. Il comunicato del Modena:

Nato a Torino nel 2002, Bianco muove i primi passi nei settori giovanili del Torino e del Chisola, prima di approdare alla Fiorentina nel 2018. Con la formazione Primavera viola conquista tre Supercoppe e una Coppa Italia di categoria, arrivando a esordire in Prima Squadra nell’agosto 2021.

Nell’annata successiva si trasferisce in prestito alla Reggiana, in Serie B, mettendosi in evidenza con 34 presenze, 2 reti e un assist. Nel 2024/25 torna a giocare in Serie A con la maglia del Monza, prima di vivere l’ultima stagione in Grecia con il PAOK: con il club di Salonicco totalizza 24 presenze e realizza anche una rete in UEFA Europa League.

Bianco vanta anche un trascorso nelle nazionali giovanili azzurre: ha giocato con Under 18 e Under 20, vincendo l’Elite League 2021-2022, prima di esordire e segnare con l’Under 21, partecipando poi nel 2025 all’Europeo di categoria.Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC danno ad Alessandro il benvenuto nella famiglia gialloblù.