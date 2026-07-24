Uscita la lista dei convocati della Fiorentina di Fabio Grosso in vista della tournée estiva in Inghilterra. Nel gruppo, che partirà nel primo pomeriggio della giornata odierna, c'è il ritorno di Eman Kospo e la chiamata del giovane Mazzeo. Assenti, invece, ovviamente per motivi di mercato, Balbo, Moreno e Sohm. Di seguito la lista completa:
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Fiorentina, i convocati per la tournée: tre assenze. E c’è un ritorno
I convocati della Fiorentina per la tournée estiva che parte dall'Inghilterra: Fabio Grosso richiama un difensore. Tre le assenze
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