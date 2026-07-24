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Fiorentina, i convocati per la tournée: tre assenze. E c’è un ritorno

Dodo Sohm
I convocati della Fiorentina per la tournée estiva che parte dall'Inghilterra: Fabio Grosso richiama un difensore. Tre le assenze
Redazione VN

Uscita la lista dei convocati della Fiorentina di Fabio Grosso in vista della tournée estiva in Inghilterra. Nel gruppo, che partirà nel primo pomeriggio della giornata odierna, c'è il ritorno di Eman Kospo e la chiamata del giovane Mazzeo. Assenti, invece, ovviamente per motivi di mercato, Balbo, Moreno e Sohm. Di seguito la lista completa:

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