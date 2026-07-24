Franchi, via alla conferenza per la proposta della Fiorentina: il piano

Con la prima seduta della Conferenza dei servizi preliminare, svoltasi il 14 luglio scorso, è stato avviato il percorso istruttorio previsto dalla normativa. Entro sessanta giorni previsti dalla legge saranno valutati tutti gli elementi della proposta presentata dalla società. Solo al termine dell’istruttoria l’Amministrazione potrà esprimersi sull'eventuale dichiarazione di pubblico interesse. Fino ad allora non è possibile formulare alcuna valutazione anticipata sull'esito del procedimento.

Gli uffici comunali sono stati incaricati di predisporre entro il 31 luglio tutta la documentazione richiesta da UEFA e FIGC, comprensiva delle attestazioni tecniche, amministrative e finanziarie necessarieai fini della conferma della candidatura. La documentazione predisposta nell’ambito della candidatura sarà trasmessa a FIGC e, tramite FIGC, a UEFA secondo le modalità previste e resterà riservata fino alla conclusione del procedimento in corso, a tutela della regolarità della Conferenza dei servizi e delle procedure successive previste da norma.