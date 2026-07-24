Una notizia che rischia di sconvolgere il mercato e il futuro di uno degli obiettivi della Fiorentina per le corsie esterne. Secondo quanto riportato dall'emittente australiana ABC News, l'esterno d'attacco Cristian Volpato sarebbe risultato positivo alla cocaina a seguito di un controllo antidroga effettuato dalla polizia di Sydney.
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Clamoroso dall’Australia: Volpato positivo alla cocaina. Rischia una maxi-squalifica
La ricostruzione dei fatti—
Il calciatore ventiduenne è stato fermato a bordo della sua auto intorno all'una di notte mentre percorreva l'Anzac Bridge a una velocità di 109 km/h in una zona con limite fissato a 60 km/h. Sottoposto a un test salivare lungo la strada, il giocatore è risultato positivo alla sostanza stupefacente.
Oltre alla multa per l'eccesso di velocità e alla sospensione della patente per sei mesi nello Stato del New South Wales, le autorità locali hanno prelevato un secondo campione di liquido orale per le analisi di laboratorio di conferma, con le indagini che restano ufficialmente in corso.
Cosa rischia: lo spettro della squalifica—
La situazione per l'esterno si preannuncia complessa. Il regolamento di Sport Integrity Australia e della federazione australiana in materia di sostanze proibite prevede sanzioni pesanti che possono arrivare fino a quattro anni di squalifica.
Tuttavia, il codice sportivo contempla una riduzione della pena a tre mesi qualora venga dimostrato che l'assunzione sia avvenuta fuori dal contesto di gara e senza alcuna finalità di miglioramento delle prestazioni sportive.
Riflessioni per la Fiorentina—
Volpato figura tra i profili seguiti con attenzione dalla dirigenza viola per rinforzare il reparto d'attacco di Fabio Grosso nel nuovo 4-3-3.
In attesa dei risultati delle controanalisi e degli sviluppi disciplinari, la Fiorentina si trova inevitabilmente costretta a congelare qualsiasi discorso e a valutare con ancora più decisione le alternative presenti sul taccuino per le corsie esterne.
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