Clamoroso dall’Australia: Volpato positivo alla cocaina. Rischia una maxi-squalifica

Cristian Volpato nei guai in Australia: fermato per eccesso di velocità, è risultato positivo alla cocaina. Rischia una squalifica

Una notizia che rischia di sconvolgere il mercato e il futuro di uno degli obiettivi della Fiorentina per le corsie esterne. Secondo quanto riportato dall'emittente australiana ABC News , l'esterno d'attacco Cristian Volpato sarebbe risultato positivo alla cocaina a seguito di un controllo antidroga effettuato dalla polizia di Sydney.

Il calciatore ventiduenne è stato fermato a bordo della sua auto intorno all'una di notte mentre percorreva l'Anzac Bridge a una velocità di 109 km/h in una zona con limite fissato a 60 km/h . Sottoposto a un test salivare lungo la strada, il giocatore è risultato positivo alla sostanza stupefacente .

Oltre alla multa per l'eccesso di velocità e alla sospensione della patente per sei mesi nello Stato del New South Wales, le autorità locali hanno prelevato un secondo campione di liquido orale per le analisi di laboratorio di conferma, con le indagini che restano ufficialmente in corso.