CorSport: “Fiorentina, futuro Kean in bilico. Paratici ha già scelto il sostituto”

Mateo Pellegrino è l'obiettivo numero uno per il dopo Kean. Paratici ha scelto l'attaccante del Parma, ma c'è l'ostacolo Juventus

Il nodo centrale del mercato estivo in casa Fiorentina ruota attorno al futuro di Moise Kean. Un tassello decisivo da cui dipenderà l'intera impostazione del reparto d'attacco a disposizione di Fabio Grosso. Come riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club viola si è mosso bene sulle altre trattative di contorno, lasciando la decisione sul centravanti in coda, in attesa di capire quali saranno le evoluzioni legate all'ex Juventus e PSG.