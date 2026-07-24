Il nodo centrale del mercato estivo in casa Fiorentina ruota attorno al futuro di Moise Kean. Un tassello decisivo da cui dipenderà l'intera impostazione del reparto d'attacco a disposizione di Fabio Grosso. Come riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club viola si è mosso bene sulle altre trattative di contorno, lasciando la decisione sul centravanti in coda, in attesa di capire quali saranno le evoluzioni legate all'ex Juventus e PSG.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Fiorentina, futuro Kean in bilico. Paratici ha già scelto il sostituto”
Corriere dello sport
CorSport: “Fiorentina, futuro Kean in bilico. Paratici ha già scelto il sostituto”
Mateo Pellegrino è l'obiettivo numero uno per il dopo Kean. Paratici ha scelto l'attaccante del Parma, ma c'è l'ostacolo Juventus
Pellegrino in cima alla lista, ma la Juventus spaventa—
Nel caso in cui le strade di Kean e della Fiorentina dovessero separarsi, il profilo preferito dalla dirigenza resta quello di Mateo Pellegrino. Il club di Commisso vanta una sorta di primogenitura sul numero 9 del Parma, ritenuto l'elemento con le caratteristiche fisiche e tattiche ideali per raccogliere l'eredità al centro dell'attacco.
A complicare i piani di Fabio Paratici, tuttavia, si è inserito il forte interesse dellaJuventus. La concorrenza bianconera rischia di scatenare un'asta economico-finanziaria a cui la Fiorentina non intende partecipare. Ciononostante, il nome dell'attaccante argentino del Parma rimane ben saldo nei pensieri dei dirigenti viola.
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