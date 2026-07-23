Ekhator studia da Kean: “Le mie qualità come le sue, spero di parlargli”

Che Moise Kean sia diventato un giocatore di grande livello è ormai un dato di fatto, ma le sue prestazioni e il suo stile di gioco stanno facendo presa anche sui giovani talenti del nostro campionato. A confermarlo sono le parole di Jeff Ekhator, nuovo attaccante della Juventus, che ai microfoni di Tuttosport ha speso parole al miele per il centravanti viola.