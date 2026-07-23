Che Moise Kean sia diventato un giocatore di grande livello è ormai un dato di fatto, ma le sue prestazioni e il suo stile di gioco stanno facendo presa anche sui giovani talenti del nostro campionato. A confermarlo sono le parole di Jeff Ekhator, nuovo attaccante della Juventus, che ai microfoni di Tuttosport ha speso parole al miele per il centravanti viola.
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Ekhator studia da Kean: “Le mie qualità come le sue, spero di parlargli”
Il nuovo attaccante della Juventus Jeff Ekhator spende parole al miele per Moise Kean: "Le mie qualità rispecchiano le sue"
Kean come modello di riferimento—
Interpellato sui suoi idoli e sulle figure a cui si ispira, il giovane classe 2006 non ha avuto dubbi nell'inserire il numero 20 della Fiorentina tra i suoi fari:
"Non ho ancora avuto modo di incontrarlo o di parlarci personalmente, spero di poterlo fare in futuro", ha dichiarato Ekhator. "In questo momento le mie qualità rispecchiano le sue e quelle di Osimhen: cerco di imparare quanto più possibile da loro".
Un'investitura importante per l'attaccante gigliato, preso come metro di paragone per strapotere fisico e attacco della profondità al pari di un top player internazionale come Victor Osimhen.
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