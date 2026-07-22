Sembrava tutto fatto per l'arrivo di Mateo Pellegrino alla Juventus, ma la società bianconera ha deciso di mettere in stand-by la trattativa. La priorità è chiarire le situazioni che riguardano Vlahovic e Kolo Muani. La Juventus in ogni caso confida nella parola del Parma per l'attaccante argentino: gli agenti sono attesi in Italia per approvare le bozze contrattuali.
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VIOLA NEWS news viola stampa TS: “La Fiorentina si inserisce per Pellegrino. Continuano i contatti Kean-Como”
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TS: “La Fiorentina si inserisce per Pellegrino. Continuano i contatti Kean-Como”
La Fiorentina si inserisce tra le pretendenti per Mateo Pellegerino
Tuttavia, nelle ultime ore, la lista delle pretendenti per Pellegrino si è allungata. Oltre a qualche club tra Premier e Liga, su Pellegrino ci sarebbe anche la Fiorentina. Il profilo piace molto, ma per poter diventare una pista concreta, la Fiorentina deve prima sistemare altrove Roberto Piccoli e Moise Kean. Per quest'ultimo continuano i discorsi con il Como. Lo scrive Tuttosport.
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