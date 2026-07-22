TS: “La Fiorentina si inserisce per Pellegrino. Continuano i contatti Kean-Como”

Sembrava tutto fatto per l'arrivo di Mateo Pellegrino alla Juventus, ma la società bianconera ha deciso di mettere in stand-by la trattativa. La priorità è chiarire le situazioni che riguardano Vlahovic e Kolo Muani. La Juventus in ogni caso confida nella parola del Parma per l'attaccante argentino: gli agenti sono attesi in Italia per approvare le bozze contrattuali.