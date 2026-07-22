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TS: “La Fiorentina si inserisce per Pellegrino. Continuano i contatti Kean-Como”

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La Fiorentina si inserisce tra le pretendenti per Mateo Pellegerino
Redazione VN

Sembrava tutto fatto per l'arrivo di Mateo Pellegrino alla Juventus, ma la società bianconera ha deciso di mettere in stand-by la trattativa. La priorità è chiarire le situazioni che riguardano Vlahovic e Kolo Muani. La Juventus in ogni caso confida nella parola del Parma per l'attaccante argentino: gli agenti sono attesi in Italia per approvare le bozze contrattuali.

Tuttavia, nelle ultime ore, la lista delle pretendenti per Pellegrino si è allungata. Oltre a qualche club tra Premier e Liga, su Pellegrino ci sarebbe anche la Fiorentina. Il profilo piace molto, ma per poter diventare una pista concreta, la Fiorentina deve prima sistemare altrove Roberto Piccoli e Moise Kean. Per quest'ultimo continuano i discorsi con il Como. Lo scrive Tuttosport.

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