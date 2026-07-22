L'ex centrocampista della Fiorentina e allenatore della Primavera viola, Alberto Aquilani, oggi sulla panchina del Sassuolo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei tanti giovani valorizzati del vivaio viola:
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VIOLA NEWS news viola stampa Aquilani: “Ecco come ho lavorato a Firenze per valorizzare i giovani”
La Gazzetta dello Sport
Aquilani: “Ecco come ho lavorato a Firenze per valorizzare i giovani”
Le parole del nuovo allenatore del Sassuolo ed ex calciatore e tecnico della Primavera della Fiorentina, Alberto Aquilani, sui giovani
Posso parlare della mia esperienza: se vedo qualità importanti, a prescindere dall'età, non ho problemi a concedere spazio. Però serve, come dire, la materia prima, che va valorizzata nei modi e nei tempi corretti. La gestione è importante: il ragazzo deve prendere coscienza delle proprie qualità e poi va migliorato con una condivisione quotidiana che non è solo tecnica. Però ripeto: prima di tutto devono essere bravi. Per ricamare serve la stoffa.
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