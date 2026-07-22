Repubblica: “Sfumato Bakayoko, ma non Lang. Quando si chiude per Valdepenas”

Il ventaglio di nomi da cui attingere per gli esterni è ampio. Nelle ultime ore è sfumato Bakayoko del Lipsia, anche per la non volontà del club tedesco di cedere il calciatore. Resta invece l'interesse per Lang del Napoli per il quale potrebbero essere inserite delle contropartite. Ci sono poi degli obiettivi minori come Volpato e Koleosho.