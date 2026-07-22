Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Sfumato Bakayoko, ma non Lang. Quando si chiude per Valdepenas”

La Repubblica

Repubblica: “Sfumato Bakayoko, ma non Lang. Quando si chiude per Valdepenas”

Victor Valdepenas
Il ventaglio di nomi da cui attingere per gli esterni è ampio
Redazione VN

Il ventaglio di nomi da cui attingere per gli esterni è ampio. Nelle ultime ore è sfumato Bakayoko del Lipsia, anche per la non volontà del club tedesco di cedere il calciatore. Resta invece l'interesse per Lang del Napoli per il quale potrebbero essere inserite delle contropartite. Ci sono poi degli obiettivi minori come Volpato e Koleosho.

Tramontata anche la suggestione Garnacho (andrà all'Aston Villa), anch’esso avvicinato alla Fiorentina ma mai realmente una pista concreta per ingaggio e ambizioni. Nel frattempo c'è attesa per l'arrivo di Valdepenas per il quale ci vorrà qualche giorno in più: il trasferimento si farà i primi di agosto. Lo scrive La Repubblica.

Leggi anche
Rep: “Quando arriveranno i due esterni d’attacco. Soulé, strategia di mercato?”
Nazione: “La Fiorentina non molla Thorstvedt. La situazione col Sassuolo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA