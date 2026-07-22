Il ventaglio di nomi da cui attingere per gli esterni è ampio. Nelle ultime ore è sfumato Bakayoko del Lipsia, anche per la non volontà del club tedesco di cedere il calciatore. Resta invece l'interesse per Lang del Napoli per il quale potrebbero essere inserite delle contropartite. Ci sono poi degli obiettivi minori come Volpato e Koleosho.
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Sfumato Bakayoko, ma non Lang. Quando si chiude per Valdepenas”
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Repubblica: “Sfumato Bakayoko, ma non Lang. Quando si chiude per Valdepenas”
Il ventaglio di nomi da cui attingere per gli esterni è ampio
Tramontata anche la suggestione Garnacho (andrà all'Aston Villa), anch’esso avvicinato alla Fiorentina ma mai realmente una pista concreta per ingaggio e ambizioni. Nel frattempo c'è attesa per l'arrivo di Valdepenas per il quale ci vorrà qualche giorno in più: il trasferimento si farà i primi di agosto. Lo scrive La Repubblica.
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