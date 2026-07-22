La Fiorentina continua a lavorare per abbassare le richieste del Sassuolo per Kristian Thorstvedt, convinta che il club neroverde possa accettare un'offerta da 15 milioni di euro pur di non rischiare di perderlo a parametro zero nei prossimi mesi. L'accordo con il centrocampista, invece, sarebbe già stato raggiunto.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “La Fiorentina non molla Thorstvedt. La situazione col Sassuolo”
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Nazione: “La Fiorentina non molla Thorstvedt. La situazione col Sassuolo”
La Fiorentina continua a lavorare per abbassare le richieste del Sassuolo per Kristian Thorstvedt
È ormai definita anche l'operazione Valdepeñas: resta soltanto da attendere il via libera del Real Madrid per l'arrivo del giovane talento al Viola Park.
Sul fronte uscite, è ufficiale l'addio di Antonín Barák, che lascia la Fiorentina a titolo definitivo per trasferirsi all'Apoel Nicosia. Lo scrive la Nazione.
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