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Nazione: “La Fiorentina non molla Thorstvedt. La situazione col Sassuolo”

Thorstvedt
La Fiorentina continua a lavorare per abbassare le richieste del Sassuolo per Kristian Thorstvedt
Redazione VN

La Fiorentina continua a lavorare per abbassare le richieste del Sassuolo per Kristian Thorstvedt, convinta che il club neroverde possa accettare un'offerta da 15 milioni di euro pur di non rischiare di perderlo a parametro zero nei prossimi mesi. L'accordo con il centrocampista, invece, sarebbe già stato raggiunto.

È ormai definita anche l'operazione Valdepeñas: resta soltanto da attendere il via libera del Real Madrid per l'arrivo del giovane talento al Viola Park.

Sul fronte uscite, è ufficiale l'addio di Antonín Barák, che lascia la Fiorentina a titolo definitivo per trasferirsi all'Apoel Nicosia. Lo scrive la Nazione.

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