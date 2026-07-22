CorFio: “Le principali richieste di Grosso. E Gudmundsson viene richiamato spesso”

Fabio Grosso chiede una squadra in continuo movimento, soprattutto contro avversari che marcano a uomo

Redazione VN 22 luglio 2026 (modifica il 22 luglio 2026 | 10:22)

Fabio Grosso chiede una squadra in continuo movimento, soprattutto contro avversari che marcano a uomo. L'obiettivo è non dare punti di riferimento: chi riceve il pallone deve subito riproporsi, mentre gli esterni sono chiamati ad accentrarsi per dialogare con il centravanti. In questo contesto, Gudmundsson è stato più volte richiamato negli allenamenti per la sua eccessiva staticità.

A centrocampo si prospetta un reparto dinamico, con Oulai, Fagioli e Atta pronti a scambiarsi spesso le posizioni, anche se all'ex Udinese sarà richiesto soprattutto di attaccare l'area avversaria. In attacco, invece, Moise Kean resta il riferimento ideale per gli attacchi in profondità, ma dovrà migliorare nella gestione del pallone e nel dialogo con i compagni.

Sul piano atletico, nonostante le sedute mattutine siano a porte chiuse, filtra che i carichi di lavoro siano più intensi rispetto alla scorsa stagione. L'intensità è la parola d'ordine del nuovo corso di Grosso, che nel frattempo continua ad attendere rinforzi sugli esterni offensivi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.