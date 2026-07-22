La Fiorentina sta pensando a due esterni d'attacco da regalare a Fabio Grosso e la lista delle preferenze è lunga. Paratici vorrebbe riuscire a chiudere per la fine del mese, meglio ancora per la fine della settimana. I nomi che circolano sono tanti tra Italia ed estero, ma la lista è lunga e c'è un'unica certezza: non comprende calciatori extracomunitari, visti gli slot già occupati con Viery e Oulai. Dunque niente piste esotiche.
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VIOLA NEWS news viola stampa Rep: “Quando arriveranno i due esterni d’attacco. Soulé, strategia di mercato?”
La Repubblica
Rep: “Quando arriveranno i due esterni d’attacco. Soulé, strategia di mercato?”
La Repubblica fa il punto sugli esterni d'attacco
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Uno dei profili accostati alla Fiorentina è Matias Soulé della Roma, soprattutto per il suo legame con Paratici. La società ha però smentito qualsiasi interesse e con il tempo capiremo se si tratterà dell’ennesima strategia per abbassare l’attenzione intorno al calciatore. Il cartellino del giocatore è alto e l'ingaggio da 2,5 milioni di euro non rientrerebbe nella linea guida adottata dalla dirigenza viola. Lo riporta La Repubblica.
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