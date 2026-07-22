Rep: “Quando arriveranno i due esterni d’attacco. Soulé, strategia di mercato?”

La Fiorentina sta pensando a due esterni d'attacco da regalare a Fabio Grosso e la lista delle preferenze è lunga. Paratici vorrebbe riuscire a chiudere per la fine del mese, meglio ancora per la fine della settimana. I nomi che circolano sono tanti tra Italia ed estero, ma la lista è lunga e c'è un'unica certezza: non comprende calciatori extracomunitari, visti gli slot già occupati con Viery e Oulai. Dunque niente piste esotiche.