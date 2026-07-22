Nell'allenamento a porte aperte di ieri pomeriggio Moise Kean era assente. Nulla a che fare con le questioni di mercato e le recenti voci che vedono un interesse da parte del Como. L'attaccante infatti era in palestra per svolgere un programma personalizzato di recupero per evitare ricadute all'infortunio alla tibia.
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VIOLA NEWS news viola stampa Rep sugli attaccanti: “Piace Pellegrino. Il suo arrivo legato al futuro di Piccoli”
La Repubblica
Rep sugli attaccanti: “Piace Pellegrino. Il suo arrivo legato al futuro di Piccoli”
La Repubblica fa il punto sugli attaccanti
Futuro legato?—
Ma la Fiorentina non vuole farsi trovare impreparata e continua a monitorare il mercato per gli attaccanti. Paratici segue con attenzione Pellegrino del Parma, un’operazione legata non solo a Kean ma anche a un potenziale addio di Piccoli. Lo scrive La Repubblica.
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