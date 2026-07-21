Masini: “Paratici sorprende. Kean? Deciderà Grosso se è funzionale al progetto”

Le parole di Marco Masini ai microfoni di Radio Bruno sullo scoppiettante inizio di mercato da parte della Fiorentina

Redazione VN 21 luglio 2026 (modifica il 21 luglio 2026 | 14:42)

Ospite del Pentasport di Radio Bruno,Marco Masini ha parlato dello scoppiettante inizio di mercato della Fiorentina guidata da Fabio Paratici, soffermandosi sulle operazioni della società viola e sulle possibili strategie future:

“Di solito chi ha un certo tipo di modus operandi poi non lo cambia. Quello che sta facendo Fabio è sorprendente: noi non eravamo abituati a questo tipo di mercato. Dal punto di vista emotivo, questo ti dà l’adrenalina giusta che l’anno scorso ci aveva un po’ tolto.”

"Atta e Jimenez mi intrigano" — “L’acquisto che conosco di più è Atta, perché giocava nell’Udinese, e nel momento in cui ho letto la notizia mi sono gasato. Dragusin lo conosciamo a metà, per quello che ha fatto vedere a Genova. Oulai lo abbiamo visto ai Mondiali, ma non lo abbiamo seguito in Turchia. Vieri è un brasiliano e sicuramente avrà bisogno di tempo per integrarsi. Jimenez mi è sempre piaciuto e sono felice che sia arrivato. Gli acquisti che mi intrigano di più sono proprio lui e Atta.”

Sul mercato esterni — “Se dovessi prendere degli esterni, io punterei su Soulé e Kulusevski. L’attacco è chiaramente il reparto più debole in questo momento. Valuterei anche gli esterni in fase difensiva, soprattutto a sinistra, dove non so se Valdepenas sia in grado di partire titolare da subito.

Inoltre, non mi priverei di Gudmundsson, a meno di un’offerta irrinunciabile. Ha avuto sfortuna il primo anno e nella stagione successiva ha fatto male come tutta la squadra. Prima di privarmi di un giocatore che sa giocare a calcio e che ha tecnica, come lui o Fagioli, ci penserei bene.”

Sul futuro di Kean — “Se l’idea di Grosso è quella di sfruttare un centravanti come Kean, allora può rimanere. Se invece ha in mente un altro tipo di attaccante, è chiaro che a quel punto la sua cessione diventa una priorità tecnica. Sarà l’allenatore a dover scegliere se è funzionale o meno al suo stile di gioco.”