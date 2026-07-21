Sabatini: “La Fiorentina è la squadra che incuriosisce di più sul mercato”

Le parole di Sandro Sabatini riguardo lo scoppiettante inizio di mercato da parte della Fiorentina allenata da Fabio Grosso

Redazione VN 21 luglio 2026 (modifica il 21 luglio 2026 | 14:04)

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista e opinionista Sandro Sabatini ha commentato il mercato della Fiorentina, sottolineando come la squadra viola sia una delle realtà più interessanti da seguire in vista della prossima stagione.

Secondo Sabatini, la società gigliata è quella che, al momento, suscita maggiore curiosità grazie alle operazioni messe a segno nel corso dell’estate.

“La Fiorentina in questo momento è la squadra che, indubbiamente, ispira più curiosità.”

Il giornalista ha poi elogiato le scelte della dirigenza, evidenziando sia il profilo dei nuovi acquisti sia l’investimento economico sostenuto dal club.

“La Fiorentina ha preso tanti buoni giocatori, giovani, e sta spendendo molti soldi, quasi 100 milioni. È una squadra che seguo con grande interesse.”

Infine, Sabatini ha rivolto un pensiero anche agli allenatori emergenti del panorama italiano, spendendo parole di apprezzamento per Fabio Grosso e citando anche Alberto Aquilani e Ignazio Abate.

“Grosso è un allenatore che mi piace tantissimo. Mi appassiona anche la traiettoria che hanno avuto Alberto Aquilani e Ignazio Abate.”