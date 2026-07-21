Ferrara: “Kean? Se parte non è un dramma. Fiducia nel piano di Paratici”

La posizione di Moise Kean con la Fiorentina potrebbe vacillare. Per Benedetto Ferrara, questo non comporterebbe per forza un problema

Redazione VN 21 luglio 2026 (modifica il 21 luglio 2026 | 13:36)

Ospite del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato delle prospettive della Fiorentina per la prossima stagione:

“I tanti abbonamenti? L’amore per una squadra scatena emozioni di vario tipo. L’anno scorso sono state emozioni negative. Adesso la Fiorentina ha voltato pagina e vanno ringraziati sia il direttore sportivo arrivato quest’estate sia Goretti, che ha avuto l’umiltà di andare a cercare uno dei migliori DS in circolazione. Paratici, poi, ha fatto cose che non ci aspettavamo: sono arrivati giocatori che fino a poco tempo fa non erano nemmeno da prendere in considerazione. Questo centrocampo è molto forte, mancano gli ultimi accorgimenti in attacco e in difesa e poi la squadra è pronta. Credo che sia tutto molto bello, ma nessuno si monta la testa dopo anni di grandi delusioni.”

Sul possibile addio di Fagioli — “Se Fagioli dovesse andare via mi dispiacerebbe, ma non sarebbe un dramma perché vorrebbe dire che sono arrivate offerte irrinunciabili. L’importante è che la Fiorentina abbia il sostituto pronto, come per la questione Kean: Paratici sa che potrebbe non rimanere e deve essere pronto con un’alternativa.

Sul futuro di Kean — “ Io credo che l’aspetto positivo della vicenda Kean sia la fiducia nei confronti della società e del fatto che abbia già preparato un piano B. Se il Como vuole spendere davvero 40-45 milioni per Kean e lui vuole andarsene, non penso che nessuno si incateni in piazza. Con quei soldi puoi trovare un’ottima punta che lo sostituisca. Detto questo, Kean non è Harry Kane, ma è comunque un buon giocatore. Io penso due cose: se Kean resta deve essere contento di restare e va sostenuto. Se non resta, pazienza: troveremo un altro attaccante."

“La cosa che mi intriga di più è la situazione degli esterni. La Fiorentina ne ha bisogno, ce ne sono in giro e voglio capire quale sarà la scelta di Paratici.”