Le voci su Moise Kean si intensificano. Ciccio Graziani ha commentato il futuro dell'attaccante a Radio Sportiva:
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Graziani su Kean: “Vuole rimanere o andare a Sanremo? Ho dei dubbi su di lui”
Ciccio Graziani senza misure su Moise Kean. L'attaccante rimarrà a Firenze?
"Prima di tutto bisogna capire cosa vuole fare Kean. Vuole continuare a fare il rapper? Andare a Sanremo? O rimanere alla Fiorentina? Io ho dei dubbi sul suo comportamento. Due anni fa fece una super stagione, rinnovando fino a 5 milioni. Sappiamo tutti com'è andata l'ultima annata invece. Con una squadra in difficoltà il suo comportamento non è piaciuto a tutti."
Il futuro: "La Fiorentina deve certamente ripartire da lui, ma da un Kean concreto, che vuole tornare a lottare. Altrimenti lo vendi al Como, o chi per lui, ma poi devi essere bravo a rimpiazzarlo"
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