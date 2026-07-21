Graziani su Kean: “Vuole rimanere o andare a Sanremo? Ho dei dubbi su di lui”

Le voci su Moise Kean si intensificano. Ciccio Graziani ha commentato il futuro dell'attaccante a Radio Sportiva:

"Prima di tutto bisogna capire cosa vuole fare Kean. Vuole continuare a fare il rapper? Andare a Sanremo? O rimanere alla Fiorentina? Io ho dei dubbi sul suo comportamento. Due anni fa fece una super stagione, rinnovando fino a 5 milioni. Sappiamo tutti com'è andata l'ultima annata invece. Con una squadra in difficoltà il suo comportamento non è piaciuto a tutti."