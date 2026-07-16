Fiorentina, sfuma Pellegrino? Juventus vicina all’intesa con il Parma

Mateo Pellegrino continua a essere uno dei nomi seguiti dalla Fiorentina per rinforzare l'attacco, ma la concorrenza della Juventus si fa sempre più concreta. I bianconeri hanno infatti intensificato i contatti con il Parma nelle ultime ore , approfittando dello stallo nella trattativa con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani e accelerando sul centravanti argentino.

La distanza tra Juventus e Parma si è nel frattempo ridotta: il club emiliano valuta il giocatore intorno ai 30 milioni di euro, mentre l'offerta bianconera è di 22 milioni di parte fissa più bonus, per un totale vicino ai 28 milioni. Il dialogo tra le società prosegue con fiducia e l'intesa potrebbe arrivare nei prossimi giorni, mentre la Fiorentina resta alla finestra e continua a seguire con attenzione gli sviluppi della trattativa. Lo scrive Tuttosport.