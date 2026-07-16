Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina, nodo slot extracomunitari: servirà scegliere tra Oulai e Arokodare

La Nazione

Fiorentina, nodo slot extracomunitari: servirà scegliere tra Oulai e Arokodare

Arokodare
Il regolamento è chiaro: ogni club di Serie A può tesserarne al massimo due per stagione
Redazione VN

La seconda offerta presentata dalla Fiorentina al Wolverhampton per Tolu Arokodare ha acceso il dibattito sulla gestione degli slot riservati ai calciatori extracomunitari. In realtà, il regolamento è chiaro: ogni club di Serie A può tesserarne al massimo due per stagione. Dopo aver già occupato il primo slot con Viery, ai viola ne resta soltanto uno, utilizzabile a patto che il giocatore rispetti i requisiti previsti, come le presenze con la nazionale.

Sia Oulai che Arokodare soddisfano queste condizioni e sono quindi entrambi tesserabili. Tuttavia, la Fiorentina non potrà portarli entrambi in rosa utilizzando l'ultimo slot disponibile. Per questo motivo la dirigenza sarà chiamata a fare una scelta tra i due profili, entrambi considerati obiettivi concreti per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Lo scrive La Nazione.

Leggi anche
TS su Zhegrova: “Il tiro moscio contro la Fiorentina è costato la Champions”
CorFio: “Atta conquista Firenze: qualità, dribbling e personalità per Grosso”

© RIPRODUZIONE RISERVATA