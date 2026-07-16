Fiorentina, nodo slot extracomunitari: servirà scegliere tra Oulai e Arokodare

La seconda offerta presentata dalla Fiorentina al Wolverhampton per Tolu Arokodare ha acceso il dibattito sulla gestione degli slot riservati ai calciatori extracomunitari. In realtà, il regolamento è chiaro: ogni club di Serie A può tesserarne al massimo due per stagione . Dopo aver già occupato il primo slot con Viery, ai viola ne resta soltanto uno, utilizzabile a patto che il giocatore rispetti i requisiti previsti, come le presenze con la nazionale.

Sia Oulai che Arokodare soddisfano queste condizioni e sono quindi entrambi tesserabili. Tuttavia, la Fiorentina non potrà portarli entrambi in rosa utilizzando l'ultimo slot disponibile. Per questo motivo la dirigenza sarà chiamata a fare una scelta tra i due profili, entrambi considerati obiettivi concreti per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Lo scrive La Nazione.