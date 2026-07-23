Bocci: “Kean non è la punta ideale per Grosso. Gud? No a cessioni in Italia”

Le parole del giornalista, Alessandro Bocci, sul momento della Fiorentina tra mercato e le prime uscite sul campo

Alessio Vannini 23 luglio 2026 (modifica il 23 luglio 2026 | 19:34)

Il giornalista, Alessandro Bocci, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina e del mercato viola. Ecco le sue parole:

"Inutile avventurarsi in analisi affrettate sulla partita di ieri: in questa fase della stagione è assolutamente normale che tutte le squadre di Serie A facciano fatica sotto il peso dei carichi estivi imposti dai rispettivi allenatori. La Fiorentina è chiaramente un cantiere ancora in costruzione, ma c'è un elemento centrale da sottolineare: la totale sintonia tra Fabio Grosso e Fabio Paratici. Tra il tecnico e il dirigente c'è una sinergia fortissima ed è proprio per questo che Grosso non utilizzerà mai le telecamere per lamentarsi o evidenziare a favore di media i tasselli che ancora mancano all'organico. Mi aspetto un inserimento rapido di Atta, mentre Oulai mi ha davvero sorpreso: in campo sembrava già padrone di casa, dimostrando di essere un giocatore di livello superiore e capace di recuperare un quantitativo enorme di palloni. La Fiorentina potrebbe persino permettersi un trio di centrocampo composto da Fagioli, Atta e dallo stesso Oulai, anche se resta da capire se Fagioli rimarrà o meno in viola.

Il mercato in uscita e la questione esterni — "Al momento il mercato in entrata della Fiorentina è fermo perché Paratici deve prima concentrarsi sulle uscite. Ci sono diversi ruoli ancora scoperti, a partire dagli esterni: sarebbe stato importante poterne avere almeno uno a disposizione già per la tournée in Inghilterra. Ad ogni modo giudicherò le operazioni solo alla fine. Oggi non sono preoccupato, perché Paratici ha dimostrato di avere grande tempismo e ottime idee".

Il caso Kean e l'identikit per l'attacco di Grosso — "La notizia più rilevante di ieri riguarda però le parole di Grosso su Moise Kean, che mi hanno lasciato pensare a una sua concreta partenza. Trovare un sostituto all'altezza non sarà affatto facile: basta guardare l'era post-Vlahovic per capire quanto abbiamo faticato prima di trovare proprio Kean. Il nodo del centravanti è delicatissimo, ma sono convinto di una cosa: per quello che ho visto nel suo Sassuolo, Kean non è la punta ideale per il gioco di Grosso. Al mister serve un attaccante di sacrificio, che lavori molto per la squadra, con caratteristiche simili a quelle che aveva Pinamonti."

Il rebus Gudmundsson e l'enigma Fabbian — "Su Gudmundsson sarei curioso di vederlo all'opera con un allenatore che vuole proporre gioco, anche se nel 4-3-3 stento a collocarlo. Per ora non credo che Grosso intenda cambiare i suoi principi tattici, motivo per cui l'islandese rientra con fatica in questa rosa. L'unica cosa che eviterei è cederlo in Italia: lo darei via solo per un'offerta da 25-30 milioni di euro. Sennò per 15 milioni lo darei all'estero, altrimenti si rischia la figura degli sprovveduti. In una situazione analoga c'è anche Fabbian, che in questo impianto tattico fatica a trovare una vera cittadinanza."