È già Oulai-mania: i commenti degli ivoriani sotto al post della Fiorentina

La Fiorentina è stata sommersa di commenti per Inao Oulai, nuovo acquisto della Fiorentina

L'arrivo di Inao Oulai alla Fiorentina ha fatto impazzire i tifosi viola e non solo. Sotto una foto del giocatore pubblicata dalla Fiorentina sul proprio profilo Instagram, un gran numero di ivoriani ha espresso il proprio supporto nei confronti del centrocampista. Le immagini: