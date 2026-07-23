L'arrivo di Inao Oulai alla Fiorentina ha fatto impazzire i tifosi viola e non solo. Sotto una foto del giocatore pubblicata dalla Fiorentina sul proprio profilo Instagram, un gran numero di ivoriani ha espresso il proprio supporto nei confronti del centrocampista. Le immagini:
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È già Oulai-mania: i commenti degli ivoriani sotto al post della Fiorentina
La Fiorentina è stata sommersa di commenti per Inao Oulai, nuovo acquisto della Fiorentina
Dopo essere volato in Turchia per sistemare gli ultimi aspetti burocratici, Oulai è sceso in campo nell'esordio in viola nella sfida contro il Gubbio. Un ultimo quarto d'ora che ha già fatto capire la qualità del giocatore.
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