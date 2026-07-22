L'Apoel ufficializza tramite i suoi canali ufficiali l'arrivo di Antonin Barak a Cipro. Ecco di seguito il post e il testo pubblicati su Instagram dal club.
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FOTO – L’Apoel conferma l’acquisto di Barak: “Gli auguriamo ogni successo”
L'Apoel ufficializza tramite i suoi canali ufficiali l'arrivo di Antonin Barak a Cipro. Ecco di seguito l'annuncio del club.
"APOLYTON annuncia l'acquisto con ACF Fiorentina per il centrocampista Antonín Barák, che si aspetta di essere in Cipro per esami medici e di firmare il suo contratto. Antonín Barák è nato il 3 dicembre 1994 in Cechia, ha un'altezza di 1,90 metri e gioca come centrocampista. Ha giocato nelle prime divisioni della Cechia, dell'Italia e della Turchia, indossando la maglia di Příbram, Vlašim, Slavia Prague, Udinese, Lecce, Hellas Verona, Fiorentina, Kasımpasha e Sampdoria. Ha un'esperienza significativa a un alto livello, con molti anni di presenza e oltre 200 partite in Serie A, oltre a partecipazioni alle competizioni UEFA. Ha anche 44 partite con la squadra nazionale ceca. Benvenuto Antonín Barák nella famiglia APOLYTON e gli auguriamo ogni successo con la maglia blu e gialla".
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