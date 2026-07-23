CorSport su Oulai: “Segnali incoraggianti al debutto. Com’è andato il suo esordio”

Sono passate appena 12 ore dall'arrivo di Inao Oulai al Viola Park e subito Grosso gli ha dato la possibilità di scendere in campo, seppur per pochi minuti. Il giocatore infatti ha rinunciato a qualche giorno di vacanza in più dopo il Mondiale. È bastato un quarto d’ora in mezzo al campo, al fianco di Nicolò Fagioli, per lasciare subito un’impressione positiva ai circa duemila spettatori presenti.