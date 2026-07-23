Sono passate appena 12 ore dall'arrivo di Inao Oulai al Viola Park e subito Grosso gli ha dato la possibilità di scendere in campo, seppur per pochi minuti. Il giocatore infatti ha rinunciato a qualche giorno di vacanza in più dopo il Mondiale. È bastato un quarto d’ora in mezzo al campo, al fianco di Nicolò Fagioli, per lasciare subito un’impressione positiva ai circa duemila spettatori presenti.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport su Oulai: “Segnali incoraggianti al debutto. Com’è andato il suo esordio”
Corriere dello Sport
CorSport su Oulai: “Segnali incoraggianti al debutto. Com’è andato il suo esordio”
Il Corriere dello Sport analizza il quarto d'ora di gioco di Christ Inao Oulai nell'amichevole contro il Gubbio
L’ivoriano si è messo in evidenza fin dai suoi primi interventi: prima recuperando un pallone prezioso nella metà campo offensiva, poi inventando un colpo di tacco al volo su corner dalla sinistra che ha liberato Kean sul secondo palo, senza però che l’attaccante riuscisse a concretizzare. Nel complesso, ha mostrato grande dinamismo, sicurezza e personalità, offrendo segnali incoraggianti nel suo debutto. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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