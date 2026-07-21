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Inao Oulai è tornato in Turchia: il motivo e quando torna a disposizione

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Inao Oulai è tornato in Turchia per questioni burocratiche: le ultime
Redazione VN

Christ Inao Oulai non è presente al ritiro della Fiorentina. Il centrocampista è infatti tornato in Turchia per sistemare questioni burocratiche legate al visto.

Il suo ritorno è previsto nei prossimi giorni per partire assieme alla squadra per l'Inghilterra dove la Fiorentina affronterà QPR e Watford in amichevole.

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