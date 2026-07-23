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Fiorentina, il programma: “Domani la partenza per l’Inghilterra: le amichevoli”

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Il programma delle amichevoli della Fiorentina in vista dell'inizio della stagione
Redazione VN

Archiviata la prima amichevole della stagione della Fiorentina, oggi si riparte con la conferenza stampa di presentazione di Alex Jimenez alle ore 12:00 al Viola Park. Domani, dopo pranzo di squadra, è prevista la partenze per l'Inghilterra. Ad aspettarli in terra inglese una tournée che si aprirà sabato con il match contro il QPR alle ore 16:00. Il 28 invece affronteranno il Watford (ore 20:30).

Successivamente la Fiorentina si recherà in Austria per un'amichevole di tutto prestigio contro il Real Madrid. A chiudere, il 6 agosto, contro il Deportivo la Coruna al Viola Park. Il tutto per preparare al meglio la stagione che avrà inizio il 14 agosto in Coppa Italia. Lo riporta La Nazione.

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