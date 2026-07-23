Archiviata la prima amichevole della stagione della Fiorentina, oggi si riparte con la conferenza stampa di presentazione di Alex Jimenez alle ore 12:00 al Viola Park. Domani, dopo pranzo di squadra, è prevista la partenze per l'Inghilterra. Ad aspettarli in terra inglese una tournée che si aprirà sabato con il match contro il QPR alle ore 16:00. Il 28 invece affronteranno il Watford (ore 20:30).
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VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina, il programma: “Domani la partenza per l’Inghilterra: le amichevoli”
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Fiorentina, il programma: “Domani la partenza per l’Inghilterra: le amichevoli”
Il programma delle amichevoli della Fiorentina in vista dell'inizio della stagione
Successivamente la Fiorentina si recherà in Austria per un'amichevole di tutto prestigio contro il Real Madrid. A chiudere, il 6 agosto, contro il Deportivo la Coruna al Viola Park. Il tutto per preparare al meglio la stagione che avrà inizio il 14 agosto in Coppa Italia. Lo riporta La Nazione.
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