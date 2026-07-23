CorFio sul Viola Park: “La Fiorentina valuta l’ampliamento con un terzo stadio”

Il nuovo stadio dovrebbe avere una capienza minima di circa 1.500 posti, con un settore ospiti separato e servizi adeguati per ospitare gare professionistiche. Tuttavia, il progetto è ancora in una fase preliminare: i terreni interessati sono attualmente agricoli e sarebbe quindi necessaria una variante urbanistica, oltre alle autorizzazioni previste. Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, ha spiegato che il Comune non ha ancora ricevuto una proposta ufficiale dalla Fiorentina, ma si è detto disponibile a valutare eventuali richieste che valorizzino lo sport e il territorio.