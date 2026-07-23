La Fiorentina sta studiando un progetto per ampliare il Viola Park di Bagno a Ripoli, realizzando un nuovo stadio destinato alla squadra Under 23. L’impianto sorgerebbe nell’area attualmente occupata dal Viola Parking, il parcheggio provvisorio adiacente al centro sportivo. L’intervento consentirebbe al club di rafforzare il progetto dedicato alla seconda squadra, che potrebbe essere iscritta in Serie C, seguendo il modello già adottato da Juventus, Milan, Atalanta e Inter.
Corriere Fiorentino
CorFio sul Viola Park: “La Fiorentina valuta l’ampliamento con un terzo stadio”
Il nuovo stadio dovrebbe avere una capienza minima di circa 1.500 posti, con un settore ospiti separato e servizi adeguati per ospitare gare professionistiche. Tuttavia, il progetto è ancora in una fase preliminare: i terreni interessati sono attualmente agricoli e sarebbe quindi necessaria una variante urbanistica, oltre alle autorizzazioni previste. Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, ha spiegato che il Comune non ha ancora ricevuto una proposta ufficiale dalla Fiorentina, ma si è detto disponibile a valutare eventuali richieste che valorizzino lo sport e il territorio.
I tempi, in ogni caso, non sarebbero brevi. Per ottenere tutte le autorizzazioni potrebbero servire almeno sei o sette mesi prima dell’avvio dei lavori. Nel frattempo la Fiorentina potrebbe comunque portare avanti il progetto Under 23 utilizzando lo stadio Franchi per le gare interne, mentre prosegue l’iter per l’eventuale ampliamento del Viola Park, che potrebbe essere completato non prima del 2027, anche a causa dei ricorsi già presentati in passato contro altri interventi nell’area. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
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