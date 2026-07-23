Contro il Gubbio è stata una Fiorentina dalle gambe pesanti che non rende veramente l'idea di quello che potrebbe essere, soprattutto sotto porta. La Fiorentina al Viola Park, davanti a 2.500 tifosi, vince grazie a un rigore guadagnato da Atta e finalizzato da Gudmundsson. Il Gubbio invece si focalizza sulla fase difensiva senza innescare contropiedi.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Contro il Gubbio gambe pesanti. Ma c’è un aspetto tattico da appuntarsi”
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Nazione: “Contro il Gubbio gambe pesanti. Ma c’è un aspetto tattico da appuntarsi”
La Nazione analizza l'amichevole contro il Gubbio svoltasi al Viola Park e vinta dalla Fiorentina per 1-0 con gol di Gudmundsson
Tanti problemi in attacco con Piccoli che si divora il vantaggio dopo pochi minuti, così come Kean nel secondo tempo spreca qualche occasione. Gudmundsson, dopo una bella serpentina, colpisce il palo. L'unico squillo proviene da Atta che lancia sprazzi di speranza. Da appuntarsi lo spostamento di Fagioli da mezzala per lasciare posto a Oulai in mediana. Lo riporta La Nazione.
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